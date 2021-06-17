الاتحاد الآسيوي يعلن تطبيق تقنية " VAR" في التصفيات النهائية لمونديال 2022

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تطبيق تقنية الفيديو المساعد "VAR" في الدور الحاسم من التصفيات النهائية لمونديال 2022.
وفي ذات السياق، هنأ الاتحاد الآسيوي المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.
وشملت قائمة المنتخبات المتأهلة "سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية" إلى الدور النهائي من التصفيات.
وجاء ذلك بعد تصدرها لمجموعاتها، فيما تأهلت منتخبات "الصين والعراق ولبنان وعمان وفيتنام" إلى الدور ذاته كأفضل فرق احتلت المركز الثاني في مجموعاتها.