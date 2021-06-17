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صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

منذ 13 ساعة
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صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

ريم عبدالعزيز (صدى):
بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية قامت صحة الشرقية بجولات تفتيشية مكثفه بالدمام والخبر على المحلات التجارية ومنشآت الصحة العامة للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وشملت الجولات "سوق الحب" سيكو بالدمام بأماكن تواجد العمالة وذلك بالتعاون مع بلدية وسط الدمام وشرطة الدمام ، وايضا مدينة الخبر بالتعاون مع بلدية الخبر وشملت الجولة المطاعم والمقاهي الواقعةشارع الامير تركي وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله.

وقد أسفرت الجولات عن ضبط العديد من المخالفات من بينها عدم ارتداء الكمام وعدم تطبيق التباعد عدم تطبيق توكلنا وعدم تطبيق الحد المسموح به من الاعداد وتم إغلاق عدد من المحلات المخالفة للاشتراطات الصحية.وبينت صحة الشرقية انها مستمرة خلال الأيام القادمة بجولاتها التفقدية ضمن اللجنة المشتركة للتقيد بالاجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الفرد والمجتمع.

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القوة هي عقدة الأمريكي
بوزياد
راح يطحنونه مثل الشورما وممكن يطحنون اهله وعشيرته فاكر نفسه في اوروبا
ابو رياض الحربي
وش نسوي فيه نصفقله مثلا
سعود
الله يرحمه قتل ولاحولك احد
ابو زياد
هذا غاز ياهوه

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