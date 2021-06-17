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الكويت تسمح لغير المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بالدخول إلى البلاد

منذ ساعة
1566
الكويت تسمح لغير المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بالدخول إلى البلاد

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الحكومة الكويتية عن السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد الفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات ( فايزر-استرازينكا- موديرنا).

وتضمنت الشروط إمكانية الحصول على جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس.

ويتم ذلك شرط إجراء فحص PCR الأول قبل الوصول بـ( 72) ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

ويمكن أيضًا إنهاء فترة الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص (PCR) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

كما قررت الحكومة الكويتية عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين مالم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد الفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت.

 

الكويت
السفر
الحجر الصحي
لقاح كورونا
شركة جونسون آند جونسون

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أحدث التعليقات

سعود
الله يرحمه قتل ولاحولك احد
ابو زياد
هذا غاز ياهوه
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتك
مصطفى زيتون
عقبال الرااااابع
واضح*** وصريح***
آمين

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