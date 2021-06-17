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امرأة تتفاجئ بإنفجار هاتفها النقال داخل السيارة
منذ ساعة
415
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التعليقات
ابو زياد
عدد التعليقات : 1
منذ دقيقة
هذا غاز ياهوه
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
القوة هي عقدة الأمريكي
بوزياد
راح يطحنونه مثل الشورما وممكن يطحنون اهله وعشيرته فاكر نفسه في اوروبا
ابو رياض الحربي
وش نسوي فيه نصفقله مثلا
سعود
الله يرحمه قتل ولاحولك احد
ابو زياد
هذا غاز ياهوه
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