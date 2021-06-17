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سائق يتفاجئ بافعى ضخمة على الطريق

منذ ساعة
598

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القوة هي عقدة الأمريكي
بوزياد
راح يطحنونه مثل الشورما وممكن يطحنون اهله وعشيرته فاكر نفسه في اوروبا
ابو رياض الحربي
وش نسوي فيه نصفقله مثلا
سعود
الله يرحمه قتل ولاحولك احد
ابو زياد
هذا غاز ياهوه

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