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لو طاح الجسر ما سلموا
منذ ساعة
536
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التعليقات
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
آمين
fares
الله يلعنك
¥ ولد نجد ¥
اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء واشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع وتزيل عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء يارب ،،،،،، امين يارب العالمين
fares
لا بارك الله فيها من جوالات خربت العلاقات وبيوت ناس كثير نسال الله السلامة
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