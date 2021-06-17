الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بعدة تخصصات، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
وتضمنت الوظائف : أخصائي نظم المعلومات الجغرافية، أخصائي أمن تقنية المعلومات، أخصائي أول تحليل الأعمال، قائد المزايا والتعويضات، أخصائي أول الشراكات، أخصائي إدارة المرافق، أخصائي مبادرات الابتكار، رئيس الخدمات العامة، مسؤول إداري، مساعد قانوني أول.
وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن على موقع الهيئة بدأ اليوم الخميس بتاريخ 07/11/1442هـ الموافق 17/06/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.