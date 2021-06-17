نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعة
1973
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بعدة تخصصات، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

وتضمنت الوظائف : أخصائي نظم المعلومات الجغرافية، أخصائي أمن تقنية المعلومات، أخصائي أول تحليل الأعمال، قائد المزايا والتعويضات، أخصائي أول الشراكات، أخصائي إدارة المرافق، أخصائي مبادرات الابتكار، رئيس الخدمات العامة، مسؤول إداري، مساعد قانوني أول.

وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن على موقع الهيئة  بدأ اليوم الخميس بتاريخ 07/11/1442هـ الموافق 17/06/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

 

 

وظائف
العلا
الهيئة الملكية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
آمين
fares
الله يلعنك
¥ ولد نجد ¥
اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء واشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع وتزيل عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء يارب ،،،،،، امين يارب العالمين
fares
لا بارك الله فيها من جوالات خربت العلاقات وبيوت ناس كثير نسال الله السلامة

أخر الأخبار

خلل فني يواجه مستخدمي تطبيق "توكلنا"
خلل فني يواجه مستخدمي تطبيق "توكلنا"
منذ 10 دقائق 1280
بالفيديو .. إيراني يمتطي حصانًا ويدعي أنه المهدي المنتظر
بالفيديو .. إيراني يمتطي حصانًا ويدعي أنه المهدي المنتظر
منذ 19 دقيقة 318
"التجارة" تستدعي 2,226 مركبة مرسيدس لوجود خلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود
"التجارة" تستدعي 2,226 مركبة مرسيدس لوجود خلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود
منذ 22 دقيقة 1337
كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج الترشيح الأولي لحملة الشهادة الجامعية
كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج الترشيح الأولي لحملة الشهادة الجامعية
منذ 35 دقيقة 1603
الشرطي ما عنده تفاهم
الشرطي ما عنده تفاهم
منذ 42 دقيقة 460
لو طاح الجسر ما سلموا
لو طاح الجسر ما سلموا
منذ 42 دقيقة 437
لحظة الامساك بسلحفاة ضخمه
لحظة الامساك بسلحفاة ضخمه
منذ 43 دقيقة 306
كيفية تجنب تقارير وصول رسائل واتساب وفيسبوك
كيفية تجنب تقارير وصول رسائل واتساب وفيسبوك
منذ 59 دقيقة 1661
«الصحة»: تسجيل 1309 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1309 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1905
اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط
اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط
منذ ساعة 1632