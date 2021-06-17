كيفية تجنب تقارير وصول رسائل واتساب وفيسبوك

وكالات (صدى):
يرى البعض أن تقارير وصول رسائل واتساب وفيسبوك التي تخبر المرسل والمستقبل أن الرسالة قد تم استلامها تعد انتهاكًا للخصوصية.
ويمكن إلغاء تقارير وصول الرسائل في واتساب عبر اتباع الخطوات التالية:
بعد فتح تطبيق واتساب توجه إلى قائمة الإعدادات عبر الضغط على النقاط الثلاثة في الجزء الأعلى من الشاشة، وعندما تصل إلى الإعدادات قم بالضغط على الحساب ثم الخصوصية، وبعد ذلك تجد أمامك اختيار يدعى تقارير القراءة، ويمكن إغلاق هذه الخاصية من هنا، ولكن تحتاج إلى إغلاقها يدويًا للمحادثات الفردية بالإضافة إلى المجموعات، وعندما تغلق تقارير القراءة فإنك تغلقها تمامًا عبر المنصة، وهذا يعني عند انتقالك لهاتف جديد فإن هذه التقارير تظل مغلقة.
وفيما يخص إلغاء تقارير القراءة عبر "فيسبوك ماسنجر" لا توجد طريقة لإغلاق تقارير القراءة في فيسبوك ماسنجر، ولكن تستطيع إخفاء حالة اتصالك بالتطبيق، وهذا يعني ألا تظهر متصلًا وأن تكون دائمًا مغلقًا، وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر الضغط على صورتك الشخصية ثم جعل اختيار النشاط مغلقًا.
كما يوجد حل آخر يمكن من خلاله قراءة الرسائل دون معرفة الطرف الآخر، وهو يتطلب بعض المجهود الإضافي. وذلك عبر تفعيل وضع الطيران قبل قراءة الرسالة، وهذا يجعل التطبيق لا يتصل بالإنترنت أو يرسل التنبيه إلى الخوادم.