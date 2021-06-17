"التجارة" تستدعي 2,226 مركبة مرسيدس لوجود خلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2,226 مركبة مرسيدس "CLS-Class / E-Class" 2005 – 2010؛ لوجود خلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود حال وقوع حادث مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.
واستدعت الوزارة أيضًا 30 مركبة مرسيدس "GT53 AMG" 2019 - 2020 لخلل في غطاء العجلات المركزي قد يؤدي إلى انفصاله أثناء القيادة مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.
وشملت قائمة الاستدعائات أيضًا 10 مركبات مرسيدس "A200 / CLA200" 2021 لعدم وجود دعامة نقاط تثبيت مقعد الأطفال للمقاعد الخلفية مما يمنع من تثبيت المقعد بشكل صحيح ويزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.
واستدعت أيضًا 6 مركبات مرسيدس "GLC 63S" 2019-2018 لخلل في ظفيرة بادئ التشغيل قد يؤدي إلى حدوث إلتماس كهربائي مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.