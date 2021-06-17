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"التجارة" تستدعي 2,226 مركبة مرسيدس لوجود خلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود

منذ 21 دقيقة
1328
"التجارة" تستدعي 2,226 مركبة مرسيدس لوجود خلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2,226 مركبة مرسيدس "CLS-Class / E-Class" 2005 – 2010؛ لوجود خلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود حال وقوع حادث مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

واستدعت الوزارة أيضًا 30 مركبة مرسيدس "GT53 AMG" 2019 - 2020 لخلل في غطاء العجلات المركزي قد يؤدي إلى انفصاله أثناء القيادة مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.

وشملت قائمة الاستدعائات أيضًا 10 مركبات مرسيدس "A200 / CLA200" 2021 لعدم وجود دعامة نقاط تثبيت مقعد الأطفال للمقاعد الخلفية مما يمنع من تثبيت المقعد بشكل صحيح ويزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.

واستدعت أيضًا 6 مركبات مرسيدس "GLC 63S" 2019-2018 لخلل في ظفيرة بادئ التشغيل قد يؤدي إلى حدوث إلتماس كهربائي مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

 

وزارة التجارة
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المقاعد الخلفية

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
آمين
fares
الله يلعنك
¥ ولد نجد ¥
اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء واشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع وتزيل عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء يارب ،،،،،، امين يارب العالمين
fares
لا بارك الله فيها من جوالات خربت العلاقات وبيوت ناس كثير نسال الله السلامة

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