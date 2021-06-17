فتاة تبلغ الشرطة عن والدها بعد عرضها للبيع

بغداد (صدى):
أقدم أب، على عرض ابنته للبيع، حيث قررت ابنته الهروب من ذويها لكي تتمكن من إبلاغ الشرطة.
وتمكنت وزارة الداخلية العراقية، من منع بيع الفتاة من قبل والدها إلى أشخاص في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
وذكرت الوزارة أن "العملية تمت على خلفية ورود إخبار من أحد مراكز الشرطة المتخصصة بالعنف الأسري حول وجود فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، هربت من ذويها بدعوى محاولة والدها بيعها إلى أشخاص في إقليم كردستان".
وأكدت على أنه تم التحقق من الفتاة وعرضها على قاضي التحقيق المختص الذي قرر إيداعها في دار المشردات، وإصدار أمر بالتحقيق مع والدها للوقوف على ملابسات القضية.