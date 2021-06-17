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فتاة تبلغ الشرطة عن والدها بعد عرضها للبيع

منذ 24 دقيقة
454
فتاة تبلغ الشرطة عن والدها بعد عرضها للبيع

بغداد (صدى):
أقدم أب، على عرض ابنته للبيع، حيث قررت ابنته الهروب من ذويها لكي تتمكن من إبلاغ الشرطة.

وتمكنت وزارة الداخلية العراقية، من منع بيع الفتاة من قبل والدها إلى أشخاص في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكرت الوزارة أن "العملية تمت على خلفية ورود إخبار من أحد مراكز الشرطة المتخصصة بالعنف الأسري حول وجود فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، هربت من ذويها بدعوى محاولة والدها بيعها إلى أشخاص في إقليم كردستان".

وأكدت على أنه تم التحقق من الفتاة وعرضها على قاضي التحقيق المختص الذي قرر إيداعها في دار المشردات، وإصدار أمر بالتحقيق مع والدها للوقوف على ملابسات القضية.

 

العراق
كردستان
الشرطة العراقية
الفتاة
العنف الأسري

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أحدث التعليقات

فبصل
اهبل
المهم
وصلت إلى هذه الدرجه من الوافدين سيارات مسروقه.
خبير زمانه
الكثرة تغلب الشجاعه
كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...

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