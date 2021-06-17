نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تعليم عسير الأكثر تفاعلا في "البرمجة" على مستوى المملكة

منذ 11 ساعة
1463
تعليم عسير الأكثر تفاعلا في "البرمجة" على مستوى المملكة

أبها (صدى):
كرم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير؛ لقاء فوزها بجائزة الإدارة الأكثر تفاعلًا في مسابقة "مدرستي تُبرمج" على مستوى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، فيما تسلم التكريم مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني الذي عبر عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه الإدارة العامة للتعليم في المنطقة من إنجازات متتالية، مقدما شكره وتقديره إلى فرق العمل بالإدارة والمدارس لقاء هذا الإنجاز.

وكانت ابتدائية المضفاة للطفولة المبكرة ببلّسمر قد حصلت على جائزة المدارس الأكثر تفاعلًا في المسابقة، والمعلمات: زهراء عبدالله آل زايد من الابتدائية الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط، وفاطمة مشبب عبدالله من متوسطة الروغ بأحد رفيدة، ونورة محمد القحطاني من ثانوية الروغ، وإلهام علي عسيري من ابتدائية آل حارث بأبها؛حققن جائزة المعلمين والمعلمات الأكثر تفاعلا على مستوى المناطق والمحافظات في ذات المسابقة.

منطقة عسير
وزير التعليم
الإدارة العامة للتعليم
الدكتور حمد آل الشيخ
مدرستي تُبرمج

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فبصل
اهبل
المهم
وصلت إلى هذه الدرجه من الوافدين سيارات مسروقه.
خبير زمانه
الكثرة تغلب الشجاعه
كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...

أخر الأخبار

اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط
اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط
منذ 12 ثانية 999
بالفيديو.. تمبكتي بعد إصابته: " الحمدلله بسيطة "
بالفيديو.. تمبكتي بعد إصابته: " الحمدلله بسيطة "
منذ 4 دقائق 1108
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 10 دقائق 1322
ولي العهد يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ 5 ملايين ريال سنويا
ولي العهد يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ 5 ملايين ريال سنويا
منذ 15 دقيقة 1414
فتاة تبلغ الشرطة عن والدها بعد عرضها للبيع
فتاة تبلغ الشرطة عن والدها بعد عرضها للبيع
منذ 24 دقيقة 453
دراسة: مستحضرات التجميل تحتوي على مواد سامة
دراسة: مستحضرات التجميل تحتوي على مواد سامة
منذ 30 دقيقة 1181
غاتوزو يرحل عن فيورنتينا بعد 3 أسابيع فقط من تعيينه
غاتوزو يرحل عن فيورنتينا بعد 3 أسابيع فقط من تعيينه
منذ 45 دقيقة 1565
تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم
تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم
منذ 55 دقيقة 1696
حمو بيكا يعلن عن شرائه سيارة جديدة مطلية بالذهب
حمو بيكا يعلن عن شرائه سيارة جديدة مطلية بالذهب
منذ ساعة 773
مؤسسة البريد تصدر طابعًا بعنوان "شكرا أبطالنا"
مؤسسة البريد تصدر طابعًا بعنوان "شكرا أبطالنا"
منذ ساعة 1618