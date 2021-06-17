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ولي العهد يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ 5 ملايين ريال سنويا

منذ 14 دقيقة
1411
ولي العهد يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ 5 ملايين ريال سنويا

نواف السالم (صدى):
أعلن وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ خمسة ملايين ريال سنويا للاتحاد العربي لكرة القدم وبرامجه.

جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد لدورة جديدة من عام 2021 وحتى 2025، وذلك في اجتماع رؤساء وممثلي الاتحادات العربية المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الـ26 للاتحاد العربي لكرة القدم.

كرة القدم
ولي العهد
الاتحاد العربي لكرة القدم
الجمعية العمومية
وزير الرياضة

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أحدث التعليقات

فبصل
اهبل
المهم
وصلت إلى هذه الدرجه من الوافدين سيارات مسروقه.
خبير زمانه
الكثرة تغلب الشجاعه
كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...

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