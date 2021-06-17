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دراسة: مستحضرات التجميل تحتوي على مواد سامة

منذ 30 دقيقة
1181
دراسة: مستحضرات التجميل تحتوي على مواد سامة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة جديدة أن مستحضرات التجميل التي يتم بيعها في الولايات المتحدة وكندا، تحتوي على مواد سامة من الممكن ربطها بأمراض خطيرة مثل السرطان.

وجاء ذلك بعد أن أجرى علماء في جامعة "نوتر دام" في إنديانا اختبارات على 230 من مستحضرات التجميل الأكثر شيوعًا واستخدامًا في السوقين الأمريكية والكندية.

واتضح أن 56% من تلك المخصصة للعيون، وأن 48% من المستحضرات المخصصة للشفاه و47 من المسكرة، تحتوي على مادة "فلوريت" الكيميائية وغيرها من المركبات الفلورية.

ونشرت الدراسة في مجلة "العلوم البيئية والتكنولوجية"، حيث تبين أن مادة الفلوريت التي تُعد من المركبات الكيميائية موجودة بنسبة عالية جدًّا في المسكرة، خصوصًا تلك المضادة للمياه، وبلغت نسبتها 82%؛ فيما بلغت نسبة الفلوريت 62% في "أحمر الشفاه".

وقام العلماء أيضًا بإجراء اختبارات على 29 من المستحضرات التي ظهرت فيها نِسَب عالية من مادة الفلوريت، حيث أنها تحتوي على 13 من المركبات الفلورية الكيميائية السامة.

لم يتم تسمية شركات محددة في الدراسة؛ على الرغم من أن المواد الداعمة تشير إلى أن الباحثين اختبروا عشرات العلامات التجارية، بما في ذلك العديد من العلامات التي يتم إنتاجها محليًّا.

أمريكا
كندا
السرطان
مستحضرات التجميل

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أحدث التعليقات

فبصل
اهبل
المهم
وصلت إلى هذه الدرجه من الوافدين سيارات مسروقه.
خبير زمانه
الكثرة تغلب الشجاعه
كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...

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