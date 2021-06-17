غاتوزو يرحل عن فيورنتينا بعد 3 أسابيع فقط من تعيينه

وكالات (صدى):
قرر نادي فيورنتينا الإيطالي بالاتفاق مع المدرب جينارو غاتوزو عدم تفعيل العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين.
ويذكر أن النادي الإيطالي قد وقع عقدا مع مدرب ميلان ونابولي السابق يوم 25 مايو الماضي، أي قبل 3 أسابيع فقط ولم يخض غاتوزو أي مباراة كمدرب لفيورنتينا.
وذكر فيورنتينا في بيان إلى أنه بدأ عملية البحث عن مدرب جديد، حيث لم يذكر النادي الإيطالي في بيانه أسباب عدم تفعيل عقد جينارو غاتوزو.
وأشارت تقارير صحفية إلى وجود خلافات بين المدرب وإدارة النادي حول بعض الصفقات التي طلبها لدعم صفوف الفريق.