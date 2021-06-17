نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

غاتوزو يرحل عن فيورنتينا بعد 3 أسابيع فقط من تعيينه

منذ 23 دقيقة
1446
غاتوزو يرحل عن فيورنتينا بعد 3 أسابيع فقط من تعيينه

وكالات (صدى):
قرر نادي فيورنتينا الإيطالي بالاتفاق مع المدرب جينارو غاتوزو عدم تفعيل العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين.

ويذكر أن النادي الإيطالي قد وقع عقدا مع مدرب ميلان ونابولي السابق يوم 25 مايو الماضي، أي قبل 3 أسابيع فقط ولم يخض غاتوزو أي مباراة كمدرب لفيورنتينا.

وذكر فيورنتينا في بيان إلى أنه بدأ عملية البحث عن مدرب جديد، حيث لم يذكر النادي الإيطالي في بيانه أسباب عدم تفعيل عقد جينارو غاتوزو.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود خلافات بين المدرب وإدارة النادي حول بعض الصفقات التي طلبها لدعم صفوف الفريق.

فيورنتينا
جينارو
غاتوزو

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فبصل
اهبل
المهم
وصلت إلى هذه الدرجه من الوافدين سيارات مسروقه.
خبير زمانه
الكثرة تغلب الشجاعه
كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...

أخر الأخبار

فتاة تبلغ الشرطة عن والدها بعد عرضها للبيع
فتاة تبلغ الشرطة عن والدها بعد عرضها للبيع
منذ 3 دقائق 111
دراسة: مستحضرات التجميل تحتوي على مواد سامة
دراسة: مستحضرات التجميل تحتوي على مواد سامة
منذ 8 دقائق 1099
غاتوزو يرحل عن فيورنتينا بعد 3 أسابيع فقط من تعيينه
غاتوزو يرحل عن فيورنتينا بعد 3 أسابيع فقط من تعيينه
منذ 23 دقيقة 1446
تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم
تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم
منذ 33 دقيقة 1607
حمو بيكا يعلن عن شرائه سيارة جديدة مطلية بالذهب
حمو بيكا يعلن عن شرائه سيارة جديدة مطلية بالذهب
منذ 38 دقيقة 631
مؤسسة البريد تصدر طابعًا بعنوان "شكرا أبطالنا"
مؤسسة البريد تصدر طابعًا بعنوان "شكرا أبطالنا"
منذ 43 دقيقة 1547
وفاة الفنان البحريني باسل أحمد
وفاة الفنان البحريني باسل أحمد
منذ 48 دقيقة 685
الشورى يناقش خفض رسم فاتورة مبيعات منتجات التبغ إلى 10 %
الشورى يناقش خفض رسم فاتورة مبيعات منتجات التبغ إلى 10 %
منذ 53 دقيقة 1947
التجارة تُشهر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة تستر في ‏المقاولات
التجارة تُشهر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة تستر في ‏المقاولات
منذ ساعة 1910
القبض على مقيمين لقيامهم بسرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية بالرياض
القبض على مقيمين لقيامهم بسرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية بالرياض
منذ ساعة 1652