تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم

نواف السالم (صدى):
قررت الجمعية العمومية لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للمجلس لدورة جديدة (2021 - 2025).
كان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ 73 الذي عقد في جدة , بحضور نائبي الرئيس وأعضاء المجلس.
وقدم سموه شكره وتقديره للقيادة الحكيمة -أيدها الله- على ما يجده الاتحاد العربي لكرة القدم من دعم واهتمام، كما شكر الحكومات العربية على التسهيلات والخدمات التي يجدها الاتحاد وبرامجه ومسابقاته.