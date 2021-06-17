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مؤسسة البريد تصدر طابعًا بعنوان "شكرا أبطالنا"

منذ 43 دقيقة
1547
مؤسسة البريد تصدر طابعًا بعنوان "شكرا أبطالنا"

الرياض (صدى):
أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سُبل" طابعاً بريدياً تذكارياً بعنوان"شكرا أبطالنا "من فئة"3ريالات" وبطاقة بريدية من فئة "5ريالات".

ويأتي الطابع بمثابة شكر وتقدير لجهود أبطال الوطن في مواجهة جائحة كورونا وذلك نظير قيامهم بواجبهم بكل إخلاص وتميز منذ بداية ظهور الجائحة من أجل خدمة وطنهم والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وتقديمهم لأروع نماذج الوفاء لهذا البلد المعطاء.

الجدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سُبل" تصدر الطوابع البريدية في المناسبات الوطنية والدولية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

سبل
مؤسسة البريد
طابعاً بريدياً
شكرا أبطالنا

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أحدث التعليقات

فبصل
اهبل
المهم
وصلت إلى هذه الدرجه من الوافدين سيارات مسروقه.
خبير زمانه
الكثرة تغلب الشجاعه
كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...

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