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نجم تشارك في مؤتمر Insuretek وتفوز بجائزة أفضل شركة في مجال المطالبات التأمينية 

منذ 14 ساعة
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نجم تشارك في مؤتمر Insuretek وتفوز بجائزة أفضل شركة في مجال المطالبات التأمينية 

الرياض (صدى):
شاركت نجم لخدمات التأمين في النسخة الثالثة من مؤتمر Insuretek الشرق الأوسط 2021 الذي عقد يوم 9 يونيو 2021 في فندق دوسيت ثاني في دبي، وفازت خلاله بجائزة أفضل شركة في مجال المطالبات التأمينية لعام 2021 ضمن جوائز الدرع الذهبي للتميز لعام 2021.

وخلال مشاركته في عرض تقديمي تحت عنوان "الاستفادة من الفرص الرقمية لقطاعٍ تأميني يواكب المستقبل"، تطرق الرئيس التنفيذي لنجم الدكتور محمد السليمان إلى استراتيجية نجم ودورها المحوري في قيادة تطوير خدمات قطاع التأمين في المملكة، وفق منهجية رقمية متكاملة، مشيراً إلى أن "نجم انتهجت، بالتعاون مع المنظومة التأمينية، استراتيجية جديدة أدت إلى ريادة قطاع التأمين على المركبات في المملكة بطريقة حيادية وعادلة تضمن مصلحة جميع الأطراف، تحت رعاية وإشراف البنك المركزي السعودي (ساما) وبتنسيق مستمر مع الإدارة العامة للمرور، من خلال توظيف الأتمتة والذكاء الاصطناعي واعتماد تقنيات تحليل البيانات الضخمة التي ساهمت في رفع جودة المعلومات التأمينية والتأكّد من دقّتها. فنجم، وفي إطار مواكبتها مرحلة التحول الرقمي للمملكة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أطلقت استراتيجية «أساس» التي تستهدف تطوير الأداء وتحسين الخدمات في القطاع، بناءً على محورين: الأول إصلاح وبناء القواعد، ويتركز على التطوير المؤسسي للشركة. والثاني تطوير وتنمية الأساسيات، بهدف تحسين تجربة العميل".

وتحدث الدكتور السليمان عن مبادرة تقنية المعلومات والاتصالات عن بُعد، أو ما يعرف بـ Telematics، التي تعتمد على تقنية إرسال وتحليل بيانات المعلومات عبر أجهزة الاتصالات عن بُعد؛ حيث تسهم هذه المبادرة في تعزيز جهود نجم للتحول الرقمي وأتمتة خدماتها بالاعتماد على داتا البيانات الضخمة. كما تطرق إلى جهود نجم للحد من ظاهرة الاحتيال التأميني، وتخفيضها إلى مستويات متدنية. مشيراً في هذا السياق إلى أن نجم لعبت دوراً محوريا خلال الفترة السابقة في مكافحة ظاهرة الاحتيال التأميني، حيث تقدر حالات الاحتيال المؤكدة التي تم اكتشافها خلال فترة تجريبية بأكثر من 82 مليون ريال. وعلى صعيدٍ آخر، أكد أن "التطوير شمل خدمات أنظمة الميدان وتحسين طرق الاستجابة مع مطالبات العملاء.

ومن أبرز الحلول التي وفرتها الشركة في هذا الإطار، "تطبيق نجم" الذي ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمة المقدمة إلى العميل، خاصة في زمن الوصول، ونظام الرد الآلي IVR الذي انعكس إيجاباً على جودة تلقي الاتصال، إضافة إلى أتمتة 95٪ من عمل نجم في مختلف الأنشطة، حيث يتم من خلال المنصات الرقمية التي اعتمدتها تقديم المنتجات والخدمات مثل تمرير بيانات وثائق التأمين لمركز المعلومات الوطني والخصومات المستندة على السجل التأميني، واستلام المطالبات بشكلٍ إلكتروني. وتزامن ذلك مع تحولٍ جذري في خدمات التأمين، عبر تغيير منهج تحقيق هذه العائدات من وقوع الحوادث ونسبتها إلى مدى تعزيز التأمين للسلامة المرورية والعامة؛ فأصبحت بقدر ما ترتفع نسبة الالتزام بالوثيقة التأمينية تنمو هذه العائدات. وفي الوقت نفسه تنخفض تكلفة التأمين عموماً".

الشرق الأوسط
النسخة الثالثة
نجم لخدمات التأمين

التعليقات

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أحدث التعليقات

فبصل
اهبل
المهم
وصلت إلى هذه الدرجه من الوافدين سيارات مسروقه.
خبير زمانه
الكثرة تغلب الشجاعه
كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...

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