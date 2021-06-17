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التجارة تُشهر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة تستر في ‏المقاولات

منذ ساعة
1903
التجارة تُشهر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة تستر في ‏المقاولات

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية مصرية، بعد ‏صدور حكم قضائي نهائي بحقهما؛ لارتكابهما جريمة التستر ، ‏وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة أنشطة المقاولات، ‏بمدينة الرياض.‏

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وقالت الوزارة أن العقوبة الصادرة من المحكمة الجزائية ‏بالرياض، شملت: غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإغلاق ‏المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص.‏

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وتضمن الحكم كذلك شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة ‏النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر ‏عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير ‏عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين‎.‎

وزارة التجارة
التجارة
المقاولات
جريمة تستر

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أحدث التعليقات

فبصل
اهبل
المهم
وصلت إلى هذه الدرجه من الوافدين سيارات مسروقه.
خبير زمانه
الكثرة تغلب الشجاعه
كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...

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