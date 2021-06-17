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القبض على مقيمين لقيامهم بسرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية بالرياض

منذ ساعة
1652
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القبض على مقيمين لقيامهم بسرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم الخميس ، القبض على مقيمين لقيامهم بسرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة بمدينة الرياض.

وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمين من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية السريلانكية، في العقد الخامس من العمر، ارتكبوا 41 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي .

وبين أن الجرائم تمثلت في سرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة بمدينة الرياض، باستخدام مركبات مسروقة، حيث بلغت قيمة المسروقات 738,400 ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض
جريمة
الشرطة
كابلات نحاسية
قواطع كهربائية

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 402
منذ 35 دقيقة
وصلت إلى هذه الدرجه من الوافدين سيارات مسروقه.

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أحدث التعليقات

فبصل
اهبل
المهم
وصلت إلى هذه الدرجه من الوافدين سيارات مسروقه.
خبير زمانه
الكثرة تغلب الشجاعه
كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...

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