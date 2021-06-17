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وزير الطاقة: دورة عملاقة جديدة في أسعار النفط تنجم عن نقص الاستثمارات

منذ ساعة
1952
وزير الطاقة: دورة عملاقة جديدة في أسعار النفط تنجم عن نقص الاستثمارات

علي القحطاني (صدى):
حذر وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان من دورة عملاقة جديدة في أسعار النفط العالمية قد تنجم عن نقص الاستثمارات الجديدة في التنقيب.

وأكد وزير الطاقة أن وظيفته هي منع مثل هذه الدورة الفائقة، حيث علق قائلا "أعتقد أن وظيفتي ووظائف الآخرين هي التأكد من عدم حدوث هذه الدورة الفائقة". كما حذر من خطر حدوث ذلك بسبب "نقص الاستثمار".

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة ، إن النهج الحذر الذي تتبعه السعودية لإحياء إنتاج نفط "أوبك+" ثبت أنه صحيح.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر روبن هود للمستثمرين: "يزعم الكثيرون أنني شديد الحذر"، وفقاً لأشخاص مطلعين على تعليقاته. وأضاف: "حسناً، إنها تؤتي ثمارها"، بحسب "بلومبرغ".

النفط
أسعار النفط
وزير الطاقة
الاستثمارات
الأمير عبد العزيز بن سلمان

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أحدث التعليقات

فبصل
اهبل
المهم
وصلت إلى هذه الدرجه من الوافدين سيارات مسروقه.
خبير زمانه
الكثرة تغلب الشجاعه
كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...

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