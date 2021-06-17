وزير الطاقة: دورة عملاقة جديدة في أسعار النفط تنجم عن نقص الاستثمارات

علي القحطاني (صدى):
حذر وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان من دورة عملاقة جديدة في أسعار النفط العالمية قد تنجم عن نقص الاستثمارات الجديدة في التنقيب.
وأكد وزير الطاقة أن وظيفته هي منع مثل هذه الدورة الفائقة، حيث علق قائلا "أعتقد أن وظيفتي ووظائف الآخرين هي التأكد من عدم حدوث هذه الدورة الفائقة". كما حذر من خطر حدوث ذلك بسبب "نقص الاستثمار".
من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة ، إن النهج الحذر الذي تتبعه السعودية لإحياء إنتاج نفط "أوبك+" ثبت أنه صحيح.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر روبن هود للمستثمرين: "يزعم الكثيرون أنني شديد الحذر"، وفقاً لأشخاص مطلعين على تعليقاته. وأضاف: "حسناً، إنها تؤتي ثمارها"، بحسب "بلومبرغ".