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بالفيديو.. كلاب ضالة تهاجم "ضبع" في محايل عسير

منذ 17 دقيقة
1407
بالفيديو.. كلاب ضالة تهاجم "ضبع" في محايل عسير

أبها (صدى):
أظهر مقطع فيديو مجموعة من الكلاب الضالة تهاجم أحد الضباع في قرية الكدس بمحافظة محايل عسير.

وظهر في الفيديو الكلاب بعد أن تسببت في إصابة الضبع بجروح بالغة، حيث أعرب أهالي القرية عن غضبهم من انتشار الكلاب الضالة بكثرة.

وفي وقت سابق كانت "صدى" قد رصدت مقطع فيديو متداول عن كلاب ضالة تعوي بصوت عال في حي الروابي ببريدة، مما سبب ذعر وخوف سكان المنطقة على أنفسهم وأطفالهم بسبب ذلك الخطر الذي يحدق بهم.

وأوضح المتحدث في الرسمي لأمانة منطقة القصيم، عبدالكريم اليوسف، بأن الأمانة باشرت الحالة في حينها بتطبيق الإجراءات المتبعة لمكافحة الكلاب الضالة عبر الفرق الميدانية المختصة.

عسير
محايل عسير
كلاب ضالة
الكدس

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أحدث التعليقات

كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...
د محمد ماجد بخش
ضربها ليه ؟ يا حضرات. أكيد فيه سبب ما. ولا أبرر له قبيح فعلته.
نايف الصقر
الحمد لله .. يا صبر الارض
جاسم
طالما الثالث الله يستر

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