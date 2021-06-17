مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بالدمام وجدة.
وذلك بالمسمى الوظيفي: مدير العالقات الخاصة حيث أشترطت درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفيةأو ما يعادلها.
كما أشترط خبرة ال تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات التواصل والتفاوض وإدارة الوقت.وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.
وأشار إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 07/11/1442هـ الموافق 17/06/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب حيث لمكن معرفة التفاصيل من خلال موقع مصرف الراجحي