نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعة
2212
مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بالدمام وجدة.

وذلك بالمسمى الوظيفي: مدير العالقات الخاصة حيث أشترطت درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفيةأو ما يعادلها.

كما أشترط خبرة ال تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات التواصل والتفاوض وإدارة الوقت.وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

وأشار إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 07/11/1442هـ الموافق 17/06/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب حيث لمكن معرفة التفاصيل من خلال موقع مصرف الراجحي

 

 

وظائف
الراجحي
مصرف الراجحي
العلاقات العامة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...
د محمد ماجد بخش
ضربها ليه ؟ يا حضرات. أكيد فيه سبب ما. ولا أبرر له قبيح فعلته.
نايف الصقر
الحمد لله .. يا صبر الارض
جاسم
طالما الثالث الله يستر
د محمد ماجد بخش
المحطة الصينية الفضائية .. تعني تحكم عن بعد

أخر الأخبار

آخر تطورات حالة ايركسين بعد إصابته بأزمة قلبية
آخر تطورات حالة ايركسين بعد إصابته بأزمة قلبية
منذ 10 دقائق 1219
الإطاحة بوافدين امتهنا سرقة سائقي الأجرة في مكة
الإطاحة بوافدين امتهنا سرقة سائقي الأجرة في مكة
منذ 14 دقيقة 1446
الأهلي يوافق على انتقال العويس للنصر بشرط
الأهلي يوافق على انتقال العويس للنصر بشرط
منذ 19 دقيقة 1839
الموارد البشرية: احتساب أجر الإجازة السنوية شامل جميع البدلات
الموارد البشرية: احتساب أجر الإجازة السنوية شامل جميع البدلات
منذ 35 دقيقة 1983
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بالرياض
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بالرياض
منذ 44 دقيقة 2494
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
منذ 49 دقيقة 1525
مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة
مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 2212
بالفيديو.. هند البحرينية تعلن زواجها الثالث من لاعب كرة سلة
بالفيديو.. هند البحرينية تعلن زواجها الثالث من لاعب كرة سلة
منذ ساعة 1322
صور نادرة للملك فهد في حفل تخرج ابنه الأمير سلطان والأمير خالد بن بندر
صور نادرة للملك فهد في حفل تخرج ابنه الأمير سلطان والأمير خالد بن بندر
منذ ساعة 2776
رصد قمر " التربيع الأول " اليوم
رصد قمر " التربيع الأول " اليوم
منذ ساعة 1711