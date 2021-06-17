نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديد بأكثر من 89 مليون ريال

منذ 11 ساعة
1424
أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديد بأكثر من 89 مليون ريال

عطاالله العمراني (صدى):
دشن أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي ال محفوظ صباح اليوم مشروعي النظافة الجديد والخاص بجمع ونقل النفايات ، والتي بلغ إجمالي تكلفتها تسعة وثمانون مليون وتسعمائه واربعون ألف ريال .

ويهدف المشروعين إلى تعزيز النظافة وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير خدمات حديثة بأعلى المواصفات العملية والرقابية لمتابعة نسبة الانجاز وتتبع المركبات بنظام ال GIS ومعدات غسيل الحاويات المغلق حفاظاً على الصحة العامة ، حيث يضم المشروع الأول 19 معدة ، و 355 حاوية ، ويعمل عليه 129 موظفاً ، فيما يضم المشروع الثاني 232 موظفاً ، و 22 معدة ، و 810 حاوية ، وتشمل ضواغط كبيرة، وضواغط صغيرة، ووايتات، ومكانس، وبوبكات، وقلابات وشيول) بالإضافة إلى عدد من سيارات المراقبين لمتابعة أعمال النظافة على مدار الساعة .

وأكدت ال محفوظ حرص امانة المنطقة على بذل المزيد من الجهود؛ من أجل تعزيز ورفع مستوى أعمال النظافة العامة في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، وتقديم الخدمات البلدية بما يواكب تطلعات الأهالي وان هذا التدشين يأتي كمرحلة اولى لاعمال النظافة الانتقالي وستستكمل بعدة شركات اخرى خلال الفترة القادمة.

 

منطقة تبوك
أمين تبوك
النظافة الجديد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...
د محمد ماجد بخش
ضربها ليه ؟ يا حضرات. أكيد فيه سبب ما. ولا أبرر له قبيح فعلته.
نايف الصقر
الحمد لله .. يا صبر الارض
جاسم
طالما الثالث الله يستر

أخر الأخبار

بالفيديو.. كلاب ضالة تهاجم "ضبع" في محايل عسير
بالفيديو.. كلاب ضالة تهاجم "ضبع" في محايل عسير
منذ 17 دقيقة 1399
آخر تطورات حالة ايركسين بعد إصابته بأزمة قلبية
آخر تطورات حالة ايركسين بعد إصابته بأزمة قلبية
منذ 27 دقيقة 1626
الإطاحة بوافدين امتهنا سرقة سائقي الأجرة في مكة
الإطاحة بوافدين امتهنا سرقة سائقي الأجرة في مكة
منذ 31 دقيقة 1732
الأهلي يوافق على انتقال العويس للنصر بشرط
الأهلي يوافق على انتقال العويس للنصر بشرط
منذ 36 دقيقة 2385
الموارد البشرية: احتساب أجر الإجازة السنوية شامل جميع البدلات
الموارد البشرية: احتساب أجر الإجازة السنوية شامل جميع البدلات
منذ 51 دقيقة 2145
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بالرياض
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بالرياض
منذ ساعة 2842
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
منذ ساعة 1589
مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة
مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 2560
بالفيديو.. هند البحرينية تعلن زواجها الثالث من لاعب كرة سلة
بالفيديو.. هند البحرينية تعلن زواجها الثالث من لاعب كرة سلة
منذ ساعة 1492
صور نادرة للملك فهد في حفل تخرج ابنه الأمير سلطان والأمير خالد بن بندر
صور نادرة للملك فهد في حفل تخرج ابنه الأمير سلطان والأمير خالد بن بندر
منذ ساعة 2969