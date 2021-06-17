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تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بالرياض

منذ 44 دقيقة
2492
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بالرياض

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض ، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / أحمد بن مناجي بن علي نهاري - سعودي الجنسية - على قتل / عبدالله بن محمد بن منير الشهراني - سعودي الجنسية - , وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني, وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ أحمد بن مناجي بن علي نهاري - سعودي الجنسية - اليوم الخميس 1442 / 11 / 7 هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن , وتحقيق العدل, وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
الرياض
القصاص
منطقة الرياض
تنفيذ حكم

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كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...
د محمد ماجد بخش
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نايف الصقر
الحمد لله .. يا صبر الارض
جاسم
طالما الثالث الله يستر
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