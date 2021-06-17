بالفيديو.. هند البحرينية تعلن زواجها الثالث من لاعب كرة سلة

أميرة خالد (صدى):
أعلنت الفنانة هند البحرينية، اليوم الأحد، عن زواجها من لاعب كرة السلة اللبناني كريم عزالدين بعد خطوبتهما في يوليو الماضي.
ووثق مقطع فيديو لهند، نقل خاتم الخطوبة من يدها اليمنى إلى اليسرى، وعلّقت عليه قائلة: "أنت لم تجعلني أقع في حبّك فقط... بل جعلتني أقع في حب نفسي".
ويذكر أن المغنية البحرينية تزوّجت مرتين سابقاً، الأولى من البحريني فهد أحمد في عام 2002 وأنجبت منه ابنها عبد الله، لكنهما انفصلا في عام 2004، والثانية في عام 2012 من اللبناني جورج نمر مدير الإنتاج في قناة "الوطن" الكويتية.