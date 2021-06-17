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بالفيديو.. هند البحرينية تعلن زواجها الثالث من لاعب كرة سلة

منذ ساعة
1492
بالفيديو.. هند البحرينية تعلن زواجها الثالث من لاعب كرة سلة

أميرة خالد (صدى):
أعلنت الفنانة هند البحرينية، اليوم الأحد، عن زواجها من لاعب كرة السلة اللبناني كريم عزالدين بعد خطوبتهما في يوليو الماضي.

ووثق مقطع فيديو لهند، نقل خاتم الخطوبة من يدها اليمنى إلى اليسرى، وعلّقت عليه قائلة: "أنت لم تجعلني أقع في حبّك فقط... بل جعلتني أقع في حب نفسي".

ويذكر أن المغنية البحرينية تزوّجت مرتين سابقاً، الأولى من البحريني فهد أحمد في عام 2002 وأنجبت منه ابنها عبد الله، لكنهما انفصلا في عام 2004، والثانية في عام 2012 من اللبناني جورج نمر مدير الإنتاج في قناة "الوطن" الكويتية.

 

 

كرة سلة
هند البحرينية
كريم عز الدين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13483
منذ 17 دقيقة
هذه موسيقى أغنية خذني تحت باطك يا حبيبي
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 458
منذ دقيقة
طالما الثالث الله يستر

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أحدث التعليقات

كوكو
وشركة الاتصالات اكبر مثال سرحوا الموظفين الي راتبهم ١٠ و١٥ وجابوا موظفين ب5 و6 الاف بعقد و٧٧ تنتظره بلااش كذب
واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...
د محمد ماجد بخش
ضربها ليه ؟ يا حضرات. أكيد فيه سبب ما. ولا أبرر له قبيح فعلته.
نايف الصقر
الحمد لله .. يا صبر الارض
جاسم
طالما الثالث الله يستر

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