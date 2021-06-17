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الأهلي يوافق على انتقال العويس للنصر بشرط

منذ 19 دقيقة
1839
الأهلي يوافق على انتقال العويس للنصر بشرط

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر أن النصر سيعمل على التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، في حال تمسك مسئولي الأهلي بحارس الفريق محمد العويس.

واوضحت المصادر أن الأهلي وافق على طلب من النصر بالحصول على خدمات العويس على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ولكن بشرط توقيع حارس الفريق على تمديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة، بحسب صحيفة "الجزيرة".

وفي سياق متصل، رفضت إدارة الاتحاد التفريط في حارس الفريق فواز القرني، خاصة أن عقده ساري حتى يناير 2023، ولا يوجد أي تفكير في رحيله خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم وجود بديل مناسب للبرازيلي غروهي حال غيابه عن أي مباراة سواء للإصابة أو الإيقاف.

النصر
الاتحاد
الأهلي
العويس

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كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...
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