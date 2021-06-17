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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

منذ 49 دقيقة
1525
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 131 يوماً 1596 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها ثلاثة مساجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجدين في كل من منطقة القصيم ومنطقة الحدود الشمالية ومسجد واحد بمنطقة نجران.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا
السلامة العامة

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واضح*** وصريح***
كم تعدى البعض على الآخرين وآذوهم بما هم منه أبرياء بسبب سوء الظن . – سوء الظن هو التهمة والتخوف فى غير محله وعدم...
د محمد ماجد بخش
ضربها ليه ؟ يا حضرات. أكيد فيه سبب ما. ولا أبرر له قبيح فعلته.
نايف الصقر
الحمد لله .. يا صبر الارض
جاسم
طالما الثالث الله يستر
د محمد ماجد بخش
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