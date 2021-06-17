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وصفات لعلاج ألم عصب الأسنان بالمنزل

منذ 49 دقيقة
1695
وصفات لعلاج ألم عصب الأسنان بالمنزل

أميرة خالد (صدى):
يشكو البعض من آلام الاسنان، ويمكن الوقاية منها عن طريق التنظيف المنتظم بالخيط ، والتنظيف بالفرشاة بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد ، والانتقال إلى تنظيف الأسنان لمدة 6 أشهر.

وهذه النصائح ليست علاجًا كاملًا لألم الأسنان الذي يسبب لك ألمًا شديدًا، يمكن أن يتطور تسوس الأسنان إلى العصب ، مما يخلق حساسية تجاه الحرارة والباردة ، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تتحول إلى ألم أو إحساس بالخفقان، إذا كنت تعاني من ألم عصب الأسنان ، فستحتاج إلى علاج على الفور وتتضمن:

-الثلج

يمكن لف بعض الثلج في منشفة وضعها على المنطقة المصابة، احتفظ بالضغط في مكانه لمدة 15 دقيقة في كل مرة، يمكنك أيضًا محاولة الاحتفاظ بالماء المثلج في فمك لعدة ثوانٍ في كل مرة ومع ذلك ، لا تعض الثلج ، لأنه قد يكسر أسنانك.

- ارفع رأسك

على الرغم من صعوبة النوم عندما تكون مصابًا بألم في الأسنان ، إلا أن الاستلقاء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الألم لأن ضغط الدم على رأسك يزداد عندما تكون في وضع مسطح، عند الذهاب للنوم ، حاول أن تسند رأسك بالوسائد أو تنام في وضع مستقيم على كرسي .

- أكياس الشاي

يمكنك وضع كيس شاي بارد أو دافئ على أسنانك، في حالة وضع كيس شاي مستعمل تأكد من أنه يبرد حتى لا يكون ساخنًا ولكنه لا يزال دافئًا، إذا كنت تفضل الخيار البارد ، فحاول وضع كيس شاي مستعمل في الفريزر لبضع دقائق ، ثم ضعه على أسنانك.

- الثوم

يعتبر الثوم أيضًا مسكنًا للآلام، يمكنك صنع معجون من الثوم المطحون يمكنك وضعه على أسنانك، كما يمكنك أيضًا مضغ قطعة من فص الثوم الطازج أو نقع كرة قطنية في زيت الثوم ووضعها على أسنانك.

- خلاصة الفانيليا

يمكن أن تساعد الفانيليا أيضًا في تخدير الألم الناجم عن وجع الأسنان، جرب وضع كمية صغيرة على إصبعك أو قطعة قطن وتطبيقها على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.

- القرنفل

يعتبر القرنفل مطهر ، فهو مفيد لتقليل الالتهاب والألم، يمكنك وضع زيت القرنفل على كرة قطنية ووضعها على المنطقة المؤلمة أو وضع قطرة من الزيت مباشرة على أسنانك، بدلاً من ذلك ، يمكنك وضع قطرة من زيت القرنفل في كوب من الماء واستخدامها كغسول للفم.

الثوم
الثلج
القرنفل
ألم الأسنان

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل صاحب منشأة أو رجل أعمال أو مدير أو رئيس له فريق عمل يعتمد عليه في تنظير مسارات وآفاق مجال تحركاته
مطر الاسود
حقا الطيور على اشباهها تقع او كما قيل التم المتعوس على خايب الرجى , والظاهر ان كلاهما لايفقهان معنى الكلمة التي نطق بها هذا...
جاسم
إهمال من المراكز جعل الكثيرين في دوامه وانا واحد منهم اخذت الجرعه الثانيه ولم يتم تسجيل حضوري والى الان يظهر في توكلنا محصن جرعه...
جاسم
من اقترح هذا النظام سيدعو عليه الآباء والأمهات إلى يوم القيامه واذا لا بد منه يجب اختبار من اسحدثه لنرا قدراته واشك بأنه سينجح...
د محمد ماجد بخش
نفس الجني متقعد لهم

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