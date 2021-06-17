‏أمين الشرقية يستعرض تجربة الأمانة في استخدام خلطة لردم الحفريات (EPM) 

بدر الحارثي (صدى):
شارك معالي أمين المنطقة الشرقية في المحاضرة، التي أقامتها الهيئة السعودية للمهندسين، مساء أمس الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021 م، وذلك بعرض تجربة الأمانة في استخدام الخلطة المستخدمة في إعادة ردم حفريات المرافق العامة " المواد المالئة منخفضة المقاومة، والتي استخدمتها الأمانة في عدد من مشاريعها، وأهمها شارع الملك سعود بن عبد العزيز – مدخل الضاحية ومشاريع متفرقة لتصريف مياه المطار.
وتضمنت المحاضرة التي القاها معالي الأمين عرض تجربة الأمانة في تطوير واستخدام خلطة الشرقية لردم الحفريات (EPM)، لأعمال البنية التحتية وتمديد خدمات المرافق العامة".
وقال أمين المنطقة الشرقية، أن أمانة المنطقة الشرقية بدأت في استخدام خلطة الشرقية (EPM : Eastern Province Mix) في أعمال الدفان بالحفريات بعد تمديد الخدمات، حيث أن هذه المواد ليست خرسانة أو بديلا للخرسانة ولكنها مواد مالئة منخفضة المقاومة وتتميز بقدرتها الفائقة على التغلغل والانسيابية داخل أي قالب من الحفرية، إضافةً إلى سهولة أعمال الصب وتقليل وتوفير الوقت وعدد العمالة والمعدات في أعمال الدفان بالطرق التقليدية، إضافة إلى توفيرها بيئة عمل آمنة تقلل من مستوى الضوضاء الناتجة عن تنفيذ أعمال الردم بالطريقة التقليدية وكذلك تتميز بقابليتها لإعادة الحفر بطرق يدوية أو ميكانيكية بسيطة لأعمال الصيانة للخدمات لاحقاً.
وأضاف: قامت الأمانة أيضا بتطوير خلطة مشابهة (EPM+) من أجل استخدامها في الردم حول المنهولات حتى منسوب الشارع وبدون استخدام طبقات اسفلتية، حيث تم إضافة مواد خاصة للخلطة لتعطيها المتانة اللازمة لمقاومة الحمولات المرورية وكذلك اللون المناسب.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير هذه المواد من قبل الإدارة العامة للإشراف بوكالة التعمير والمشاريع بالأمانة نظرًا للصعوبات والتحديات التي تواجه مشاريع البنية التحتية ونظراً لحرص الأمانة على البحث المستمر لتطوير سبل علاج المشاكل التي تتعرض لها الطرق، وذلك للحد من تكرار الهبوطات والتشققات على مسار حفريات المرافق العامة بالطرق والشوارع، التي تعد من الخدمات البلدية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين اليومية.