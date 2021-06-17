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أب يقتل ابنته بسلك كهربائي بسبب تدني علاماتها الجامعية

منذ ساعة
1012
أب يقتل ابنته بسلك كهربائي بسبب تدني علاماتها الجامعية

عمّان (صدى):
أقدم أب على قتل ابنته الجامعية بطريقة مروعة بسبب تدني علاماتها الدراسية في الأردن.

وقال مصدر أن الضحية هي فتاة جامعيه بالسنة الدراسية الأولى، وتدرس في الجامعة على حساب منحة دراسية، وفي يوم الجريمة كان والدها قد عرف أن ابنته حصلت على معدل علامات متدن وأن ابنته قد تخسر تلك المنحة،وقد أحضر الجاني سلكا كهربائيا وبدأ بضرب ابنته به قرابة الساعة دون توقف.

وتمكنت السلطات الأمنية في الأردن من القبض على الأب، واعترف الأب في التحقيقات بأنه ضرب ابنته لكن لم تكن نيته قتلها.

وقال أشقاء الضحية خلال التحقيق معهم، أن شقيقتهم قصرت في الامتحانات وتدنى معدل علاماتها، مضيفين أن والدهم حاول إسعاف ابنته وإيقاظها عندما فقدت وعيها وسقطت على الأرض.

قتل
الأردن
الجامعة
سلك كهربائي

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