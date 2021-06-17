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صورة قديمة ومعبرة للأمومة في المنطقة الشرقية قبل 87 عام

منذ ساعة
1207
صورة قديمة ومعبرة للأمومة في المنطقة الشرقية قبل 87 عام

طفل
المنطقة الشرقية
الأمومة
خبر في صورة
صورة معبرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ااوفا طبعي
والله ماخرب البلد الا الحثاله هاذي حسبي الله ونعم الوكيل....اجلدوووه لين يعض الارض
د محمد ماجد بخش
ثور غير طبيعي ايش جابك الجامعة
خالد الحربي
لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم
ابواسامه
صحيفة صدى الله يخلف عليكم وين التقبيل بالمقطع ابي اعرف
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين

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