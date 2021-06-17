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صورة قديمة ومعبرة للأمومة في المنطقة الشرقية قبل 87 عام
منذ ساعة
1207
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ااوفا طبعي
والله ماخرب البلد الا الحثاله هاذي حسبي الله ونعم الوكيل....اجلدوووه لين يعض الارض
د محمد ماجد بخش
ثور غير طبيعي ايش جابك الجامعة
خالد الحربي
لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم
ابواسامه
صحيفة صدى الله يخلف عليكم وين التقبيل بالمقطع ابي اعرف
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
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