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الصحة: تحقيق نسب عالية وصلت إلى 98% في تحصين كبار السن بلقاح كورونا

منذ 56 دقيقة
1805
الصحة: تحقيق نسب عالية وصلت إلى 98% في تحصين كبار السن بلقاح كورونا

الرياض (صدى):
حققت وزارة الصحة نسب عالية في تحصين كبار السن (60 عامًا وما فوق) بلقاح كورونا حيث بلغت في “ حفر الباطن 98% وفي الأحساء 93% وفي القريات 93% وفي بيشة 86% وفي الرياض 83% وفي المنطقة الشرقية 80% والطائف 80% حيث تم تحقيق هذه النسب بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة على الأقل.

وكانت الصحة منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم كما أطلقت خدمة " أولوية" التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة .

وأهابت الصحة بالمبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال "تطبيق صحتي"، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

الرياض
حفر الباطن
وزارة الصحة
كبار السن
اللقاح
تحصين

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
الطيور على اشباهها تقع ....... سلق مجمعه وحثالة المجتمع .
خالد
من حقه إن رأى من صديقتها سوء أخلاق ونوايا سيئه .
kkkk
كلها مخلفات اوراوا ههههههههه
kkkk
البعد عن الله يسبب الاكتئاب
kkkk
الله يرزقنا الحلم عليك وعلى شاكلتك

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