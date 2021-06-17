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استئصال ورم من نوع الساركوما بمستشفى عسير المركزي

منذ 8 ساعات
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استئصال ورم من نوع الساركوما بمستشفى عسير المركزي

أبها (صدى):
نجح - بفضل الله - فريق طبي بمستشفى عسير المركزي من إجراء عملية استئصال لورم غير حميد من نوع الساركوما النسيجية في منطقة الفخذ لأحد المرضى  ، وذلك  بقيادة رئيس قسم جراحة العظام واستشاري جراحة أورام العظام والعضلات بالمستشفى الدكتور إبراهيم المفطري .

حيث أجريت للمريض الإجراءات الطبية عن طريق تشخيصه باستخدام الأشعة التداخلية بإشراف استشاري الأشعة التشخيصية الدكتور عبد الرحمن الغامدي ، ثم بدأ المريض رحلته العلاجية باستخدام العلاج الإشعاعي لمنطقة الورم حسب المتبع عالمياً في مثل هذه الحالات  بإشراف استشاري الأورام والعلاج الإشعاعي الدكتور فايز آل شافع  .

وتمكن الفريق الطبي  والجراحي من استئصال الورم بالكامل مع المحافظة على الحالة الوظيفية للطرف لدى المريض وتكللت العملية  بالنجاح و غادر المريض المستشفى بصحة جيدة - ولله الحمد - .

وقد شارك الفريق الطبي الجراحي المعالج استشاري جراحة العظام وأورام العظام والعضلات الدكتور زكي بن سليمان الحفظي واستشاري التخدير  الدكتور   يوسف خواجي.

الجدير بالذكر أن علاج معظم حالات الساركوما العظمية والنسيجية بمنطقة عسير تجرى حالياً  في مستشفى عسير دون الحاجة إلى التحويل خارج المنطقة.

مستشفى عسير المركزي
فريق طبي
استئصال
الساركوما

التعليقات

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أحدث التعليقات

omar
كنت اتمنى انه على رادار النصر لان رادار النصر ما يخلى احد ويفكنامنه ماسك محل لاعب بدون فايده
سلطان
وش رايكم ندعي الله ان يخفضه ليصل الى 20 دولار علشان يرخص علينا يا المواطنين ؟
خالد
الطيور على اشباهها تقع ....... سلق مجمعه وحثالة المجتمع .
خالد
من حقه إن رأى من صديقتها سوء أخلاق ونوايا سيئه .
kkkk
كلها مخلفات اوراوا ههههههههه

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