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أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك

منذ 9 ساعات
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أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك

عطاالله العمراني (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن جامعة تبوك وخلال 15 عام تواصل تخريج أبنائنا وبناتنا لسوق العمل , والذين يعملون لنهضة بلادهم ويشاركون في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي اطلقها سمو ولي العهد، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله -، مضيفاً سموه أن هذه أيام حصاد في كل الجامعات والمعاهد بالمملكة ، يحصد فيها الطلاب والطالبات جهدهم, مشيراً سموه أن من أعظم المناظر فرحاً اليوم مشاهدة الطلاب والطالبات خريجي الكليات الصحية في ظل هذه الظروف التي نعيشها، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات الخريجين مشاهدتهم في العام القادم وهم على رأس أعمالهم و للجميع التوفيق والنجاح ولمعالي وزير التعليم ولمعالي رئيس جامعة تبوك.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه بعد أن رعى مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك من حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات للعام الجامعي 1422ه والبالغ عددهم (٧٠٧١) خريجاً وخريجة , وذلك في مقر الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ووكلاء الجامعة.

وفور وصول سموه بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأت مسيرة الخريجين في برامج الماجستير والبكالوريوس والدبلومات في مختلف التخصصات من مختلف الكليات.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب نادر العطوي وفرح الشمري أشاد فيها بدور الجامعة وسعيها في مواصلة الحركة التعليمية رغم الجائحة، مؤكدين أن خرّيجو الدفعةِ الخامسةَ عشرَةَ يقطفون اليوم ثمار جُهدِهم وسعيِهم بعد سنوات من البحث والتحصيل، وكلهم أملٌ في المضي قُدماً، لصناعةِ المستقبل، متخذين من العلم طريقا يقودُهم إلى الأمان, معربين عن شكرهم وامتنانهم لكل من كانت له يد الخير والعون في تحقيق أهدافهم السامية وتذليل الصعاب والتحديات.

ثم ألقيت بلغة الإشارة كلمة خريجي دبلوم الحاسب الآلي لذوي الإعاقة السمعية، ألقتها نيابة عنهم أريج البلوي وترجمتها رهف المحمدي عبرت فيها باسمها ونيابة عن زملائه عن مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة مؤكدتنا ان الجامعة ساهمت في تحقيق حلمهم للمضي في طريق العلم والمعرفة في وطن عهدنا عليه تحقيق الأحلام والوصول للقمة بالأيمان الراسخ والعلم الهادف والطموح الشامخ, معربتنا عن شكره للقيادة الرشيدة على دعمها للعلم والطلاب بمختلف قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة في سبيل تحقيق رؤية 2030.

ثم ردد خريجي وخريجات الكليات الصحية القسم الذي تلاه عميد كلية الطب الدكتور مرعي العمري ، إثر ذلك ألقى معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي كلمة قال فيها : باسمي ونيابة عن منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها نثمن لسموكم حرصكم الدائم في كل عام مشاركة أبناءكم فرحتهم بتخرجهم , ودعم سموكم للجامعة خلال هذه السنوات واهتمامكم بمنجزاتها ومتابعة مشاريعها والحرص على تطويرها ورعاية برامجها وتبنى كراسي أبحاثها , مضيفاً أن هذا اليوم مع تخريج الدفعة ال 15 تواصل الجامعة النمو والازدهار والتطور والاكتمال في جميع جوانبها ومجالاتها العلمية والبحثية والبرامجية, مشيراً إلى أن الجامعة أخذت على عاتقها الاهتمام بتعليم جميع فئات المجتمع والتي توجت اليوم بتخريج أول دفعة من الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة السمعية، الذين حصلوا على الدبلوم المشارك في تخصص علوم الحاسب, سائلاً الله عز وجل في ختام كلمته أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ عقب ذلك إعلان معالي رئيس الجامعة النتائج العامة لخريجي الدفعة الـ 15 , متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم وفي ميادين العمل.

بعدها هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أبنائه وبناته الخريجين في رسالة نصية جاء فيها: يسرني أن أهنئكم بمناسبة تخرجكم من الجامعة وحصولكم على الدرجة العلمية التي تؤهلكم لخدم دينكم ووطنكم وقيادتكم, كان بودي مشاركتكم الحضورية في حفل التخرج والذي تعذر بسبب ظروف جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية, متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

بعد ذلك سلم سمو أمير منطقة تبوك أول وثيقة تخرج بلغة برايل للطالبة عبير الحربي ، ثم كرم سموه في الختام شهادات التخرج لأوائل الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات ، وتسلّم سموه من رئيس الجامعة هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديرو الإدارات الحكومية والعسكرية بالمنطقة، والطلبة الأوائل والطالبات، كما حضر عبر البث المباشر جميع خريجي وخريجات الدفعة الـ 15 وأولياء أمورهم.

 

 

 

جامعة تبوك
الأمير فهد بن سلطان
أمير تبوك
حفل تخريج

التعليقات

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أحدث التعليقات

omar
كنت اتمنى انه على رادار النصر لان رادار النصر ما يخلى احد ويفكنامنه ماسك محل لاعب بدون فايده
سلطان
وش رايكم ندعي الله ان يخفضه ليصل الى 20 دولار علشان يرخص علينا يا المواطنين ؟
خالد
الطيور على اشباهها تقع ....... سلق مجمعه وحثالة المجتمع .
خالد
من حقه إن رأى من صديقتها سوء أخلاق ونوايا سيئه .
kkkk
كلها مخلفات اوراوا ههههههههه

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