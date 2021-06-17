نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمير عسير يشكر القيادة على حرصها في تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالمنطقة

منذ 8 ساعات
1391
أمير عسير يشكر القيادة على حرصها في تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالمنطقة

أبها (صدى):
رفع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، عظيم الشكر والإمتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- على حرصهما واهتمامهما الدائمين في تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرًا إلى أن منطقة عسير قطعت شوطًا كبيًرا خلال العامين الماضيين في تنفيذ مراحل متقدمة للعديد من مشروعاتها الأساسية، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد الأولويات للمشروعات، ورسم خارطة طريق لمسيرة تنموية متجددة تتوافق مع الرؤية الطموحة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الثانية من اجتماع مجلس المنطقة في دورته العادية الثانية للعام المالي 1442 هـ - 1443 هـ بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة في الصالة الملكية بالخالدية، حيث استكمل مناقشة عددًا من المحاور المتعلقة بالنقاط الرئيسية التي استعرضها المجلس الأسبوع الماضي.

واستعرض الأمير تركي بن طلال تقاطع مهام إمارة عسير مع هيئة تطوير المنطقة، حيث تعنى الإمارة بنظام المناطق ولائحته التنفيذية من خلال العمل على تطوير المنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا، بينما تختص الهيئة بعدد من الصلاحيات والمهام المتمثلة في مراجعة خطط تطوير المنطقة التي تعدها الجهات الأخرى وإقرارها، ومتابعة تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتوافق مع خطط التنمية، وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وناقش سموه أهمية مواءمة استراتيجية المنطقة مع خطوات المجلس، مشيرًا إلى أن نطاق أعمال متابعة المشروعات بهيئة تطوير عسير تتلخص في ثلاث نطاقات وهي الممكنات الاستراتيجية والمعنية بالمشروعات ذات العلاقة بالبنية التحتية لمنطقة عسير، وماتحمله من أهمية استراتيجية في بناء الممكنات للمشروعات الأخرى، والمشروعات الأساسية التي تخدم التوجه السياحي للمنطقة وتساهم في بناء الثقة مع المستثمرين، إضافة إلى نطاق الشراكات النوعية.

أمير منطقة عسير
الخدمات
القيادة
الأمير تركي بن طلال

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

إنسان نقي قلب
قتل الانسانية وتدمير الانسان الحقيقي عبر الذكاء الصناعي
إنسان نقي قلب
عليهم غضب من الله لعنهم الله الحقراء الخبثاء الاشرار والله العظيم ليسوا تصرف لا إنساني هولاء شياطين افهموا هولاء شباطين يريدون تصفية الناس حقدا...
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
إنسان نقي قلب
لا احد يأخذ لقاح كورونا يريدون اضعاف الناس وامراضهم وتقليل عددهم في العالم مخطط خبيث وشامل على الانسانية من قبل كبار المجرمين
إنسان نقي قلب
لعنة الله على المجرمين والظالمين (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) نصف العالم سيختفي بسبب هذا اللقاح اللعين الله ينتقم منهم الكلاب الانجاس

أخر الأخبار

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 38 دقيقة 1791
أبوظبي أول مدينة في العالم تتسلم عقار جديد ضد كورونا
أبوظبي أول مدينة في العالم تتسلم عقار جديد ضد كورونا
منذ 48 دقيقة 1859
الأحوال المدنية توضح السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية
الأحوال المدنية توضح السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية
منذ 52 دقيقة 2196
تلف الصمامات الكهربائية من أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة
تلف الصمامات الكهربائية من أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة
منذ ساعة 1801
3 أنواع شاي تحد من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية
3 أنواع شاي تحد من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية
منذ ساعة 1588
"ثور" يقتحم جامعة في الكويت
"ثور" يقتحم جامعة في الكويت
منذ ساعة 644
صور لقصر الملك سعود التقطت عام 1960م
صور لقصر الملك سعود التقطت عام 1960م
منذ ساعة 938
وزارة الصحة تؤكد: لا مانع من تطعيم الحامل ضد كورونا
وزارة الصحة تؤكد: لا مانع من تطعيم الحامل ضد كورونا
منذ ساعة 1651
استخراج شهادات جامعية لحوثيين لم يكملوا الثانوية
استخراج شهادات جامعية لحوثيين لم يكملوا الثانوية
منذ ساعة 1818
مواطن يتجسس على زوجته لتخريب علاقتها بصديقتها
مواطن يتجسس على زوجته لتخريب علاقتها بصديقتها
منذ ساعتين 3296