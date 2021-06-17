بالفيديو.. طليقة محمد الصيرفي تعلق على صورة جمعتها مع طليقها

متابعة_أميرة خالد (صدى):
علقت المدونة “دودو” طليقة الممثل الكويتي محمد الصيرفي على واقعة تعرضها للتنمر بعد انتشار صورة لها مع طليقها.
وظهرت المدونة دودو في مقطع فيديو أوضحت فيه أن الصورة المتداولة لها مع طليقها صورة قديمة، قائلة “أليس لكم صور قديمة ؟”.
وأضافت أن طليقها الفنان محمد الصيرفي، شخصية محترمة ولا تزال تربطهما علاقة بعد انفصاله عنها، ولا يزالان يتواصلان سويا.
وتابعت أنها تزوجت محمد الصيرفي على سنة الله ورسوله بعدما حضر إلى المملكة لخطبتها من أهلها، موضحة أن الصورة تم التقاطها خلال إتمام إجراءات الزواج.
وكانت " صدى " قد نشرت صورة جمعت بين الفنان الكويتي محمد الصيرفي وزوجته السابقة البلوغر "دودو" والتي ظهرت فيها بدون حجاب.
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