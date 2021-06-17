نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. طليقة محمد الصيرفي تعلق على صورة جمعتها مع طليقها

منذ ساعة
1879
بالفيديو.. طليقة محمد الصيرفي تعلق على صورة جمعتها مع طليقها

متابعة_أميرة خالد (صدى):
علقت المدونة “دودو” طليقة الممثل الكويتي محمد الصيرفي على واقعة تعرضها للتنمر بعد انتشار صورة لها مع طليقها.

وظهرت المدونة دودو في مقطع فيديو أوضحت فيه أن الصورة المتداولة لها مع طليقها صورة قديمة، قائلة “أليس لكم صور قديمة ؟”.

وأضافت أن طليقها الفنان محمد الصيرفي، شخصية محترمة ولا تزال تربطهما علاقة بعد انفصاله عنها، ولا يزالان يتواصلان سويا.

وتابعت أنها تزوجت محمد الصيرفي على سنة الله ورسوله بعدما حضر إلى المملكة لخطبتها من أهلها، موضحة أن الصورة تم التقاطها خلال إتمام إجراءات الزواج.

وكانت " صدى " قد نشرت صورة جمعت بين الفنان الكويتي محمد الصيرفي وزوجته السابقة البلوغر "دودو" والتي ظهرت فيها بدون حجاب.

إقرأ أيضا:

محمد الصيرفي يظهر مع زوجته السابقة لأول مرة (صورة)

دودو
محمد الصيرفي
المدونة دودو

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 1364
منذ 4 دقائق
الطيور على اشباهها تقع ....... سلق مجمعه وحثالة المجتمع .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

omar
كنت اتمنى انه على رادار النصر لان رادار النصر ما يخلى احد ويفكنامنه ماسك محل لاعب بدون فايده
سلطان
وش رايكم ندعي الله ان يخفضه ليصل الى 20 دولار علشان يرخص علينا يا المواطنين ؟
خالد
الطيور على اشباهها تقع ....... سلق مجمعه وحثالة المجتمع .
خالد
من حقه إن رأى من صديقتها سوء أخلاق ونوايا سيئه .
kkkk
كلها مخلفات اوراوا ههههههههه

أخر الأخبار

الاتحاد يرفض التفريط بحارس مرمي الفريق " القرني "
الاتحاد يرفض التفريط بحارس مرمي الفريق " القرني "
منذ 17 دقيقة 1435
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 27 دقيقة 1570
الغذاء والدواء يحدد ميعاد تفعيل الطلبات على نظام سدر
الغذاء والدواء يحدد ميعاد تفعيل الطلبات على نظام سدر
منذ 37 دقيقة 1605
فيديو تمثيلي يوضح خطورة التدخين وتأثيره على الحياة الاجتماعية
فيديو تمثيلي يوضح خطورة التدخين وتأثيره على الحياة الاجتماعية
منذ 47 دقيقة 1666
أسباب دفعت المملكة إلى تقييد أعداد الحجيج تاريخيا
أسباب دفعت المملكة إلى تقييد أعداد الحجيج تاريخيا
منذ ساعة 1793
الصحة: تحقيق نسب عالية وصلت إلى 98% في تحصين كبار السن بلقاح كورونا
الصحة: تحقيق نسب عالية وصلت إلى 98% في تحصين كبار السن بلقاح كورونا
منذ ساعة 1919
تراجع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي
تراجع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي
منذ ساعة 2001
تأثير هواء مكيف السيارة على مرضى الربو
تأثير هواء مكيف السيارة على مرضى الربو
منذ ساعة 1679
بالفيديو.. طليقة محمد الصيرفي تعلق على صورة جمعتها مع طليقها
بالفيديو.. طليقة محمد الصيرفي تعلق على صورة جمعتها مع طليقها
منذ ساعة 1879
القيادة تهنئ رئيس سيشل بذكرى يوم الدستور لبلاده
القيادة تهنئ رئيس سيشل بذكرى يوم الدستور لبلاده
منذ ساعتين 2089