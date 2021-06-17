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تلف الصمامات الكهربائية من أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة

منذ ساعة
1796
تلف الصمامات الكهربائية من أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف إضاءة السيارة، حيث أن ذلك قد يعرض سائقي السيارة إلى الخطر.

وقال الخبراء : عند حدوث خلل في نظام الشحن الخاص بالدينامو، حيث إنه الجزء المسؤول عن توليد الطاقة في السيارة، يؤدي إلى ضعف الإضاءة.

كما أن تعرض أرضي الكهرباء الخاص بالسيارة للصدأ أو إلى مادة قد تعزل مرور التيار تؤدي أيضا إلى ضعف الإضاءة ووجود قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية.

في حالة تعرض البطارية للضعف أو للأعطال وضعف شحنها أو اقتراب عمرها الافتراضي من الانتهاء، فيؤدي الي ضعف إضاءة المصابيح.

ويؤدي تلف الصمامات الكهربائية “الفيوزات”، التي تعمل على حماية الأجزاء الكهربائية في السيارة من التلف، وتعمل أيضاً على الحفاظ على عمل النظام الكهربائي في السيارة، إلى ضعب إضاءة السيارة.

 

سيارات
الإضاءة
إضاءة السيارة
الصمامات الكهربائية

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¥ ولد نجد ¥
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