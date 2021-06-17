الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ُممثلة في إدارة التوظيف توفر وظائف شاغرة للجنسين( لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن "الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة، حائل، القصيم، رفحاء، نجران، عرعر".
واشترطت الشؤون الصحية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حيث تضمنت المسميات الوظيفية " مساعد إداري، ناسخ طبي، ُمستشار قانوني، ُمحاسب، مدير البيانات، فني خدمات مرضى، مراسل، أمين مستودع.
كما تضمنت الوظائف : "سائق، مدير شؤون الموارد البشرية، أخصائي تحسين الجودة، ُمشرف التدقيق الداخلي، فني مختبر، صيدالني، صيدلي إكلينيكي، فني صيدلة، ُمنسق أبحاث، أخصائي التغذية العالجية.
وأشارت الشؤون الصحية إلى أنه يمكن الإطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال موقع وزارة الحرس الوطني.