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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 17 دقيقة
1382
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ُممثلة في إدارة التوظيف توفر وظائف شاغرة للجنسين( لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن "الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة، حائل، القصيم، رفحاء، نجران، عرعر".

واشترطت الشؤون الصحية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حيث تضمنت المسميات الوظيفية " مساعد إداري، ناسخ طبي، ُمستشار قانوني، ُمحاسب، مدير البيانات، فني خدمات مرضى، مراسل، أمين مستودع.

كما تضمنت الوظائف : "سائق، مدير شؤون الموارد البشرية، أخصائي تحسين الجودة، ُمشرف التدقيق الداخلي، فني مختبر، صيدالني، صيدلي إكلينيكي، فني صيدلة، ُمنسق أبحاث، أخصائي التغذية العالجية.

وأشارت الشؤون الصحية إلى أنه يمكن الإطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال موقع وزارة الحرس الوطني.

 

 

وظائف
الحرس الوطني
وزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ثم اه
اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم...
ابو محمد 😎 ✍️
اشوا ماعبروا الحدود .. .. جت سلامات ثور وجابوله الجزارين ..
سعووود
هذا يا جماعة الشبع من بعد جوع .. وهذي النوعية تم تحذيرنا منها وهي الجيعان اذا شبع سبحان الله يفضل جيعان مهما ربي عطاه
إنسان نقي قلب
دوافعهم شريرة وخبيثة هولاء الزواحف يريدون السيطرة على العالم وابادته لأجل ان يبقوا متفوقين اقتصاديا وماديا ! كابوس العالم الصين
سعووود
اسطورة !؟ .. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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