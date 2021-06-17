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أبوظبي أول مدينة في العالم تتسلم عقار جديد ضد كورونا

منذ 27 دقيقة
1677
أبوظبي أول مدينة في العالم تتسلم عقار جديد ضد كورونا

أبو ظبي (صدى):
أعلنت أبوظبي استلام أول شحنة من عقار سوتروفيماب المخصص لعلاج الإصابة بـكوفيد 19، لتصبح أبوظبي المدينة الأولى في العالم التي تتسلم العلاج الجديد ضد فيروس كورونا المستجد.

وقد صادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقار سوتروفيماب الجديد، من شركة غلاكسو سميث كلاين، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

ويمكن استخدام الدواء لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً والذين يستوفون معايير معنية ومعرضين لخطر تطوّر أعراض كوفيد-19 حادة لديهم، وذلك وفق البروتوكولات التي تم تطويرها من قبل اللجنة العلمية الوطنية.

وأثبتت الدراسات أن الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85 في المئة من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم.

وزارة الصحة
أبوظبي
كورونا
عقار جديد
سوتروفيماب

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أحدث التعليقات

ثم اه
اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم...
ابو محمد 😎 ✍️
اشوا ماعبروا الحدود .. .. جت سلامات ثور وجابوله الجزارين ..
سعووود
هذا يا جماعة الشبع من بعد جوع .. وهذي النوعية تم تحذيرنا منها وهي الجيعان اذا شبع سبحان الله يفضل جيعان مهما ربي عطاه
إنسان نقي قلب
دوافعهم شريرة وخبيثة هولاء الزواحف يريدون السيطرة على العالم وابادته لأجل ان يبقوا متفوقين اقتصاديا وماديا ! كابوس العالم الصين
سعووود
اسطورة !؟ .. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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