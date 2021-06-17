أبوظبي أول مدينة في العالم تتسلم عقار جديد ضد كورونا

أبو ظبي (صدى):
أعلنت أبوظبي استلام أول شحنة من عقار سوتروفيماب المخصص لعلاج الإصابة بـكوفيد 19، لتصبح أبوظبي المدينة الأولى في العالم التي تتسلم العلاج الجديد ضد فيروس كورونا المستجد.
وقد صادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقار سوتروفيماب الجديد، من شركة غلاكسو سميث كلاين، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.
ويمكن استخدام الدواء لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً والذين يستوفون معايير معنية ومعرضين لخطر تطوّر أعراض كوفيد-19 حادة لديهم، وذلك وفق البروتوكولات التي تم تطويرها من قبل اللجنة العلمية الوطنية.
وأثبتت الدراسات أن الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85 في المئة من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم.