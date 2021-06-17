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تراجع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي

منذ ساعة
1864
تراجع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط بعد أن مال بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، مع تلميحه برفع الفائدة في 2023، مما أعطى دعماً للدولار.

وخسر الخام الأمريكي 0.5% متراجعا عن مستوى 72 دولاراً للبرميل بعد أن أنهى جلسة أمس الأربعاء دون تغيير تقريبًا، فيما انخفض برنت بنحو 0.5% أيضاً دون 74 دولاراً بعد اجتماع المؤسسة الأميركية التي تحدد السياسة النقدية.

مع ذلك، لا تزال سوق النفط تظهر علامات القوة مع انحسار الوباء. وقد أظهر تقرير حكومي أميركي أن مخزونات الخام المحلية تراجعت الأسبوع الماضي مع زيادة حركة التنقل.

المملكة
النفط
أسعار النفط
الخام الأمريكي
برنت
البرميل

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
الطيور على اشباهها تقع ....... سلق مجمعه وحثالة المجتمع .
خالد
من حقه إن رأى من صديقتها سوء أخلاق ونوايا سيئه .
kkkk
كلها مخلفات اوراوا ههههههههه
kkkk
البعد عن الله يسبب الاكتئاب
kkkk
الله يرزقنا الحلم عليك وعلى شاكلتك

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