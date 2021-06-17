تراجع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط بعد أن مال بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، مع تلميحه برفع الفائدة في 2023، مما أعطى دعماً للدولار.
وخسر الخام الأمريكي 0.5% متراجعا عن مستوى 72 دولاراً للبرميل بعد أن أنهى جلسة أمس الأربعاء دون تغيير تقريبًا، فيما انخفض برنت بنحو 0.5% أيضاً دون 74 دولاراً بعد اجتماع المؤسسة الأميركية التي تحدد السياسة النقدية.
مع ذلك، لا تزال سوق النفط تظهر علامات القوة مع انحسار الوباء. وقد أظهر تقرير حكومي أميركي أن مخزونات الخام المحلية تراجعت الأسبوع الماضي مع زيادة حركة التنقل.