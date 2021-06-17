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الأحوال المدنية توضح السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية

منذ 31 دقيقة
1886
الأحوال المدنية توضح السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الخميس، السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين من الذكور والإناث.

وذكرت الأحوال المدنية أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إجبارياً عند إتمام 15 سنة، ويكون اختياري من سن 10 – 15 سنة .

وفي وقت سابق كانت الأحوال المدنية قد كشفت أنه يمكن الاستفادة من خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم من خلال منصر "أبشر أفراد".

وأشارت إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية "المستفيد" تمكن من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".

 

الأحوال المدنية
الهوية الوطنية
وكالة وزارة الداخلية
المستفيد

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أحدث التعليقات

ثم اه
اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم...
ابو محمد 😎 ✍️
اشوا ماعبروا الحدود .. .. جت سلامات ثور وجابوله الجزارين ..
سعووود
هذا يا جماعة الشبع من بعد جوع .. وهذي النوعية تم تحذيرنا منها وهي الجيعان اذا شبع سبحان الله يفضل جيعان مهما ربي عطاه
إنسان نقي قلب
دوافعهم شريرة وخبيثة هولاء الزواحف يريدون السيطرة على العالم وابادته لأجل ان يبقوا متفوقين اقتصاديا وماديا ! كابوس العالم الصين
سعووود
اسطورة !؟ .. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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