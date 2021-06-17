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3 أنواع شاي تحد من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية

منذ ساعة
1588
3 أنواع شاي تحد من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية

أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسات حديثة عن 3 أنواع من الشاي تطيل العمر وتقلل خطر التعرض لعواقب صحية خطيرة.

وأوضحت الدراسات أن 3 أنواع شاي تحد من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهي:

1- شاي رويبوس

يدعم صحة القلب، والوقاية من السرطان، والتحكم في مرض السكري، ومكافحة الالتهابات، وتعزيز تقوية العظام، ودعم فقدان الوزن، وإبطاء عملية الشيخوخة، وعلاج ضغط الدم، ودعم صحة الجلد ، ومكافحة قشرة الرأس و دعم صحة الكلى.

2- شاي البابونج

تساهم قدرة البابونج على تعزيز طول العمر من خلال قدرته القوية على تهدئة واسترخاء الأعصاب.

3- الشاي الأخضر

تحتوي أوراق الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية تسمى مادة البوليفينول التي تساعد على الوقاية من السرطان وأمراض القلب وهشاشة العظام وغيرها من المشاكل المزمنة.

السرطان
هشاشة العظام
شاي
النوبات القلبية

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