أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسات حديثة عن 3 أنواع من الشاي تطيل العمر وتقلل خطر التعرض لعواقب صحية خطيرة.
وأوضحت الدراسات أن 3 أنواع شاي تحد من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهي:
1- شاي رويبوس
يدعم صحة القلب، والوقاية من السرطان، والتحكم في مرض السكري، ومكافحة الالتهابات، وتعزيز تقوية العظام، ودعم فقدان الوزن، وإبطاء عملية الشيخوخة، وعلاج ضغط الدم، ودعم صحة الجلد ، ومكافحة قشرة الرأس و دعم صحة الكلى.
2- شاي البابونج
تساهم قدرة البابونج على تعزيز طول العمر من خلال قدرته القوية على تهدئة واسترخاء الأعصاب.
3- الشاي الأخضر
تحتوي أوراق الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية تسمى مادة البوليفينول التي تساعد على الوقاية من السرطان وأمراض القلب وهشاشة العظام وغيرها من المشاكل المزمنة.