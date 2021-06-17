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صور لقصر الملك سعود التقطت عام 1960م
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أحدث التعليقات
ثم اه
اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم اه اه ثم اه ثم...
ابو محمد 😎 ✍️
اشوا ماعبروا الحدود .. .. جت سلامات ثور وجابوله الجزارين ..
سعووود
هذا يا جماعة الشبع من بعد جوع .. وهذي النوعية تم تحذيرنا منها وهي الجيعان اذا شبع سبحان الله يفضل جيعان مهما ربي عطاه
إنسان نقي قلب
دوافعهم شريرة وخبيثة هولاء الزواحف يريدون السيطرة على العالم وابادته لأجل ان يبقوا متفوقين اقتصاديا وماديا ! كابوس العالم الصين
سعووود
اسطورة !؟ .. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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