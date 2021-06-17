استخراج شهادات جامعية لحوثيين لم يكملوا الثانوية

فهمي محمد (صدى):
في فضيحة جديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية، كشفت مصادر عن منح أكثر من 10 آلاف شهادة من جامعة صنعاء لعناصر حوثية لم يحصلوا على الشهادة الثانوية.
واستغلت المليشيا الإرهابية سيطرتها على جامعة صنعاء، لمنح الشهادات الجامعية لعناصر تابعين لها بتخصصات مختلفة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والإدارية، لتمكينهم من التوظيف في أجهزة الدولة.
يذكر أنه خلال السنوات الماضية اعتقلت ميليشيا الحوثي عدد كبير من أساتذة الجامعات ومارست ضدهم مختلف أنواع التعذيب، كما قامت بفصل نحو 150 أكاديمياً دون وجه حق.