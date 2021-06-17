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استخراج شهادات جامعية لحوثيين لم يكملوا الثانوية

منذ 19 دقيقة
1339
استخراج شهادات جامعية لحوثيين لم يكملوا الثانوية

فهمي محمد (صدى):
في فضيحة جديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية، كشفت مصادر عن منح أكثر من 10 آلاف شهادة من جامعة صنعاء لعناصر حوثية لم يحصلوا على الشهادة الثانوية.

واستغلت المليشيا الإرهابية سيطرتها على جامعة صنعاء، لمنح الشهادات الجامعية لعناصر تابعين لها بتخصصات مختلفة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والإدارية، لتمكينهم من التوظيف في أجهزة الدولة.

يذكر أنه خلال السنوات الماضية اعتقلت ميليشيا الحوثي عدد كبير من أساتذة الجامعات ومارست ضدهم مختلف أنواع التعذيب، كما قامت بفصل نحو 150 أكاديمياً دون وجه حق.

اليمن
الحوثيون
الحوثي
جامعة صنعاء

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
يعني معقوله جاه عرض من نادي أوربي ويفكر يجي الأهلي
faeiz1122
ان شاء الله يكون لك درس ولا عاد تتصرف بروعونه وعدم تفكير وسلامات للكابتن حسان والله يوقومه بالسلامه
ابو محمد 😎 ✍️
علقه واكلتها حاره ياالاجودي .. ..المفروض باالكلام الطيب تبعد زوجتك عنها ولا يحتاج لتعريض نفسك للمحاسبه والمعاقبه ..
الحزين
القواطي هذولا وش قصتهم بالله القواطي تراهم مزعجينا القواطي
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ومفيده يا دكتور ..

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