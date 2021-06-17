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مواطن يتجسس على زوجته لتخريب علاقتها بصديقتها

منذ 19 دقيقة
1393
مواطن يتجسس على زوجته لتخريب علاقتها بصديقتها

نايف السالم (صدى):
سعى مواطن لتخريب علاقة زوجته بصديقتها، عن طريق مراقبة محادثاتهما ومكالمتهما، من خلال تحميل برامج تجسس وتصنت في جوال زوجته.

وأخذ الزوج نسخة من الرسائل التي كانت تدور حول زوج صديقة زوجته، وقام بحذف جزءا منها ثم أرسلها لزوجها، ما تسبب لها في حدوث مشاكل.

وعندما علمت زوجة المواطن بفعلته، طلبت الطلاق ورفعت ضده قضية، مطالبة بمعاقبته على التجسس والتنصت عليها، بحسب الوطن.

ووفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن الزوج قد يواجه عقوبة السجن عام وغرامة 500 ألف ريال، بتهمة التصنت والتجسس على الزوجة دون علمها.

المملكة
مواطن
الطلاق
تجسس

التعليقات

شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 606
منذ 8 دقائق
لابارك الله فيهم من حريم

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أحدث التعليقات

شرحبيل
لابارك الله فيهم من حريم
إنسان نقي قلب
الصين خطر و كارثة بكل ماتحمله الكلمة من معنى .. يحاولون إقتحام الفضاء والسيطرة عليه بعد ان تحصلوا على اسرار وعلوم حساسة من قبل...
عبدالله
تقول انك تساعد الناس طيب ليش ما اعطيت الرجال فلوسه اللي مات بسبب ظلمك له يا نصاب. والله المصريين يستحقوا من هو احسن منك...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه اغرائت والله

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