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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ 29 دقيقة
1357
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، الحدود الشمالية ، مكة المكرمة المدينة المنور ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

مكة
المملكة
الطقس
المدينة
الارصاد

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أحدث التعليقات

شرحبيل
لابارك الله فيهم من حريم
إنسان نقي قلب
الصين خطر و كارثة بكل ماتحمله الكلمة من معنى .. يحاولون إقتحام الفضاء والسيطرة عليه بعد ان تحصلوا على اسرار وعلوم حساسة من قبل...
عبدالله
تقول انك تساعد الناس طيب ليش ما اعطيت الرجال فلوسه اللي مات بسبب ظلمك له يا نصاب. والله المصريين يستحقوا من هو احسن منك...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه اغرائت والله

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