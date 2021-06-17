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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ ساعة
1697
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.50151، العملة مقابل الريال الواحد 0.22217

- الدولار: 3.75022، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665

- درهم إماراتي: 1.02097، مقابل الريال الواحد 0.97946

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.68935

- دينار أردني: 5.28952، مقابل الريال الواحد 0.18906

- دينار كويتي: 12.46256 مقابل الريال الواحد 0.08024

- دينار بحريني: 9.94864، مقابل الريال الواحد 0.10052

- الريال القطري: 1.03000، مقابل الريال الواحد 0.97088

-الدرهم المغربي: 0.42090 مقابل الريال الواحد 2.37827

- الجنيه المصري: 0.23969، مقابل الريال الواحد 4.17210

المملكة
الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

شرحبيل
لابارك الله فيهم من حريم
إنسان نقي قلب
الصين خطر و كارثة بكل ماتحمله الكلمة من معنى .. يحاولون إقتحام الفضاء والسيطرة عليه بعد ان تحصلوا على اسرار وعلوم حساسة من قبل...
عبدالله
تقول انك تساعد الناس طيب ليش ما اعطيت الرجال فلوسه اللي مات بسبب ظلمك له يا نصاب. والله المصريين يستحقوا من هو احسن منك...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه اغرائت والله

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