"دجاج وأبقار وشقة" جوائز لمن يتلقى لقاح كورونا

جاكرتا (صدى):
في طريقة للتشجيع على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، عرضت تايلاند، وإندونيسيا، وهونغ كونغ، جوائز مجانية لمن يتلقى التطعيم.
وأجرت السلطات سحوبات على جوائز "يانصيب" للتشجيع على التطعيم بعد ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار من الفيروس.
وفي تايلاند، بدأت السلطات هذا الشهر إجراء قرعة للفوز ببقرة قيمتها 320 دولارا، وتتضمن الحملة 27 بقرة.
وفي هونغ كونغ، عرضت قرعة على قسائم شراء ورحلات جوية وشقة جديدة بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي.
كما لجأت إندونيسيا، لمنح دجاجة حية لمن يتلقى جرعة لقاح من كبار السن.