نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"دجاج وأبقار وشقة" جوائز لمن يتلقى لقاح كورونا

منذ 20 دقيقة
261
"دجاج وأبقار وشقة" جوائز لمن يتلقى لقاح كورونا

جاكرتا (صدى):
في طريقة للتشجيع على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، عرضت تايلاند، وإندونيسيا، وهونغ كونغ، جوائز مجانية لمن يتلقى التطعيم.

وأجرت السلطات سحوبات على جوائز "يانصيب" للتشجيع على التطعيم بعد ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار من الفيروس.

وفي تايلاند، بدأت السلطات هذا الشهر إجراء قرعة للفوز ببقرة قيمتها 320 دولارا، وتتضمن الحملة 27 بقرة.

وفي هونغ كونغ، عرضت قرعة على قسائم شراء ورحلات جوية وشقة جديدة بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي.

كما لجأت إندونيسيا، لمنح دجاجة حية لمن يتلقى جرعة لقاح من كبار السن.

اندونيسيا
كورونا
هونج كونج
لقاح كورونا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يستاهل العقاب
ابو عمار
الف الف مبروك

أخر الأخبار

أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 39 ثانية 1009
إنخفاض أسعار الذهب بالمملكة اليوم الخميس
إنخفاض أسعار الذهب بالمملكة اليوم الخميس
منذ 12 دقيقة 1297
"دجاج وأبقار وشقة" جوائز لمن يتلقى لقاح كورونا
"دجاج وأبقار وشقة" جوائز لمن يتلقى لقاح كورونا
منذ 20 دقيقة 261
أمطار متوقعة على 5 مناطق
أمطار متوقعة على 5 مناطق
منذ 37 دقيقة 1735
الشباب يقترب من استعادة خدمات باهبري
الشباب يقترب من استعادة خدمات باهبري
منذ 46 دقيقة 1630
"سرب" يفتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في مجالات صناعة الخطوط الحديدية
"سرب" يفتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في مجالات صناعة الخطوط الحديدية
منذ ساعة 1294
اعتقال نائب أردني هدد الملك بالقتل
اعتقال نائب أردني هدد الملك بالقتل
منذ ساعة 2498
200 فرصة تدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية لحملة الثانوية فأعلى
200 فرصة تدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية لحملة الثانوية فأعلى
منذ ساعة 1822
العثور على جثة سياسية أمريكية قُتلت في ظروف غامضة
العثور على جثة سياسية أمريكية قُتلت في ظروف غامضة
منذ ساعة 645
فيديو..طالبات كلية الطب بجامعة تبوك يؤدين القسم في حفل تخرجهن
فيديو..طالبات كلية الطب بجامعة تبوك يؤدين القسم في حفل تخرجهن
منذ ساعتين 2226