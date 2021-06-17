"سرب" يفتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في مجالات صناعة الخطوط الحديدية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في مجالات صناعة الخطوط الحديدية للتدريب في برنامج متخصص منتهي بالتوظيف.
وأوضح أن مدة التدريب سنتان في مقر معهد سرب، وستة أشهر تدريب على رأس العمل في مقر العمل.
وأشار إلى أنه يتم التوظيف مباشرة عند القبول في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، والحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي وإجازة سنوية مدفوعة التكاليف.
ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة "علمي" بمعدل لا يقل عن 80٪، وحاصل على 70 % في اختبار القدرات العامة، ولا يتجاوز عمره 23 عاماً.
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