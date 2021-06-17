فاطمة المالكي (صدى):
أعلن "المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية" عن 200 فرصة تدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية لحملة الثانوية فأعلى.
ويستهدف "مسار ممارس" للباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية والدبلوم، و"مسار محترف" للباحثين عن عمل من حملة شهادة البكالوريوس.
ويطلق المسار الأول على المتدرب الذي يجتاز البرنامج "ممارس" السلامة والصحة المهنية، مدة التدريب ثلاثة أشهر.
والمسار الثاني يطلق على المتدرب الذي يجتاز البرنامج "محترف" السلامة والصحة المهنية، مدة التدريب أربعة أشهر.
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل، و التقديم .