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200 فرصة تدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية لحملة الثانوية فأعلى

منذ 19 دقيقة
1298
200 فرصة تدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية لحملة الثانوية فأعلى

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن "المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية" عن 200 فرصة تدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية لحملة الثانوية فأعلى.

ويستهدف "مسار ممارس" للباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية والدبلوم، و"مسار محترف" للباحثين عن عمل من حملة شهادة البكالوريوس.

ويطلق المسار الأول على المتدرب الذي يجتاز البرنامج "ممارس" السلامة والصحة المهنية، مدة التدريب ثلاثة أشهر.

والمسار الثاني يطلق على المتدرب الذي يجتاز البرنامج "محترف" السلامة والصحة المهنية، مدة التدريب أربعة أشهر.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل، و التقديم .

وظائف
الثانوية العامة
المعهد العالي للتقنيات الورقية
الصحة المهني

التعليقات

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أحدث التعليقات

الشرقية
ضريب + ارتفاع البنزين = خلة يخيس
إنسان نقي قلب
الله يرزق جميع العاطلين والباحثين عن عمل من واسع فضله وبهيء لهم سبل التوفيق والنجاح لما يحبه ويرضاه
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يتقبله من الشهداء
نايف الصقر
انتم النادي الوحيد الذي ترتعد فرائصكه عن موضوع توثيق البطولات فشلتوا انفسكم امام الجميع والكل يعرف سبب خوفكم من هذا الموضوع

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